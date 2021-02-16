6,5 тыс. км дорог планируют сделать платными в Казахстане в 2021 году

Об этом сообщил Бейбут Атамкулов.

6,5 тыс. км трасс планируют сделать платными в Казахстане в 2021 году, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

До конца года планируется довести 90% автодорог республиканского значения и 76% местного значения в хорошее и удовлетворительное состояние, с внедрением платности на 6,5 тыс. км и доведением дорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту до 66%, — сообщил Атамкулов.

По его словам, транзит железнодорожным транспортом планируем увеличить до 23,1 млн тонн или на 12%, в том числе транзит контейнеров доведем до 1 млн ДФЭ.

Он добавил, что последствия вводимых ограничительных мер негативно сказывается на индексе физического объема (ИФО) в сфере транспорта.

За январь 2021 года ИФО составил 82,6%. При этом сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках в объеме 81,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), рост составил 27% (январь 2020 года – 64,1 тыс. ДФЭ). Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 0,28 млрд тонн или 93,4% от аналогичного периода предыдущего года , — отметил Атамкулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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