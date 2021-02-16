Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности.

В январе базовые отрасли экономики Казахстана сохранили динамику роста, сообщает zakon.kz.

На заседании правительства под председательством Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь 2021 года.

По информации сайта главы правительства, за январь базовые отрасли экономики имеют тенденцию улучшения показателей. При этом наличие и усиление карантинных мер продолжает оказывать влияние на сферы услуг и транспорта. Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности, которая с начала года выросла на 3%.

Основными двигателями роста стали металлургическое производство (+3,1%), в т.ч. производство цветных металлов (+6,6%), машиностроение (+16,2%), включая автомобилестроение (+21,2%), а также химическая промышленность (+12,8%), производство стройматериалов (+11,8%) и фармацевтика (+4%). Объемы строительства увеличились на 7%, ввод жилья – на 9,4% или порядка 801 тыс. кв.м. В сельском хозяйстве объем производства вырос на 2,5%. Основным фактором замедления национальной экономики стал горнодобывающий сектор в связи с исполнением Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Индекс физического объема добычи нефти составил -12,3%. Вместе с тем, высокими темпами растет производство угля (+10,1%).

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 25,5%. В секторе услуг высокие темпы роста достигнуты в отрасли информации и связи (+9,4%) Устойчивость экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5%. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, для обеспечения безопасности граждан в некоторых регионах продолжают действовать определенные ограничения.

Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская области, а также города Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 7 основных показателей. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Министерствам и акиматам необходимо активизировать работу, принять соответствующие меры и четко исполнять намеченные цели и задачи, — сказал Мамин, обратив особое внимание на важность наращивания объемов привлечения инвестиций в экономику страны.

Глава Правительства поручил в двухдневный срок сформировать Штаб по реализации предвыборной программы партии Nur Otan. Его заседания будет еженедельно проводить первый заместитель премьер-министра, ежемесячно — премьер-министр.

Рабочим органом Штаба определено Министерство национальной экономики, которому поручено до 1 марта т.г. разработать цифровую карту показателей Дорожной карты.

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