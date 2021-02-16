Суд признал его виновным.

Столичный бизнесмен присвоил себе более 22 млн тенге, которые были предназначены для стажировки сотрудников. Ему дали условный срок, передает zakon.kz.

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщает, что завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Maxvidl" Рахимова А.М. Его обвиняли в хищении бюджетных средств и нецелевого использования государственного гранта.

Отмечается, что этот человек предоставил в АО "Казахстанский институт индустриального развития" фиктивные документы, подтверждающие получение услуг по обучению и стажировки своих работников в период с 20 июня по 20 июля 2016 г. в городе Пермь (Россия) в производственных цехах ООО "Поток-М". Таким образом, он совершил хищение денег в размере свыше 22 млн тенге. Эти деньги предназначались для повышения производительности труда и развитие территориальных кластеров.

Сарыаркинский районный суд Нур-Султана признал Рахимова виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 3 лет 9 месяцев условно с лишением права заниматься индустриально-инновационной деятельностью сроком на 4 года.

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