В Алматы задержали основателя "L-Капитал"

Начато досудебное расследование.

Основатель компании "L-Капитал" задержана в Алматы, сообщает zakon.kz.

59-летняя гражданка водворена в изолятор временного содержания.

По коллективным заявлениям вкладчиков СУ ДП Алматы начато досудебное расследование по ст. 217 ч.3 УК РК. Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

По информации пресс-службы ДП города, по уголовному делу в качестве потерпевших проходит 50 человек.

Ранее в офисе компании прошли обыски.

"L-Сapital" является эмитентом, выпуская простые и привилегированные акции. Основные виды деятельности - консультационная, инвестиционная, а также посредническая в сфере привлечения прямых инвестиций (информация взята с сайта компании).

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