Назначен первый вице-министр национальной экономики

Ранее он был министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Экс-министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков назначен первым вице-министром национальной экономики, передает zakon.kz.

Жаксылыков родился в 1968 году в Восточном Казахстане. Женат, воспитывает двоих детей. Владеет казахским, русским, английским, французским языками.

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Историк", Казахский институт экономики и финансов по специальности "Экономист", также он учился в институте политических исследований во Франции.

В разные годы он работал в Совете безопасности Казахстана, был помощником Президента. До этого назначения был министром по экономике и финансовой политике ЕЭК.

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