Из-за тумана и обледенения на Тенгизе была снижена добыча нефти

Обледенение на оборудовании вызвало коронацию, а это в свою очередь вызвало отключение основного электрооборудования, и вследствие аварийную остановку завода второго уровня.

На заседании правительства министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о текущей ситуации в нефтегазовой отрасли, передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра, за отчетный период добыча нефти и конденсата составила 7,01 млн тонн и по плану составила 98,3%. Также он озвучил показатели по крупным компаниям нефтегазовой отрасли.

Это проект Тенгиз - 2,05 млн тонн нефти, плановый показатель составляет 95,8%. Это все связано с тем, что были такие природные явления, как туман. Это все связано с тем, что обледенение на оборудовании вызвало коронацию, а это в свою очередь вызвало отключение основного электрооборудования, и вследствие аварийную остановку завода второго уровня. В связи с этим было частичное снижение производства. Министерство энергетики совместно с комитетом по регулированию данной сферы, проводят проверку. По Кашагану - Северокаспийский проект составляет 1,23 млн тонн - показатель 100%, по Карачаганаку 1,09 млн тонн - по плану составляет 101% за отчетный период, - сказал Ногаев.

Касательно экспорта нефти, по его словам, план исполнен на 100%, экспортировано нефти 5,5 млн тонн.

За январь 2021 года было добыто 4,7 млрд кубометров газа. Снижение производства добычи газа произошло из-за того, что на месторождении Тенгиз электроэнергия была выведена из рабочего состояния, что привело и к снижению объемов сжиженного газа. Товарный газ составил 2,5 млрд кубометров, план составляет 112,4%. Производство сжиженного газа - 280 тысяч тонн, по плану составляет 102,6%. Экспортировано 736 млн кубометров газа, план составляет 119,3%, - пояснил глава ведомства.

Министр добавил, что за январь было добыто 1,01 млн тонн нефти, план составляет 90,5%.

По автобензину - 410 тысяч тонн, то есть в январе текущего года план составляет 91,2%. По дизельному топливу - 326 тысяч тонн, план исполнен на 77%, по авиатопливу - 35 тысяч тонн, план 91,4%. Причина снижения данных показателей, в текущем году 17 января был сбой при доставке электрической энергии в Атырауский НПЗ, который привел к остановке установок каталитического крекинга и риформинга, но не смотря на снижение показателей добычи нефти, нефтепродуктов, на внутреннем рынке запас нефтяных продуктов в стабильном состоянии. Например, если рассматривать мазут, он составляет 242 тысячи тонн – 116%. Также на снижение мазута также повлияла ситуация на Атырауском НПЗ, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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