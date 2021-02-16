Ограничения на покупку хлеба установили в Алматы

В одни руки продают не более 5 булок.

В фирменных магазинах, где хлеб продается по цене завода-изготовителя, установили ограничения на количество продаваемых в одни руки буханок, передает zakon.kz.

В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы информацию подтвердили, добавив, что в одни руки продают не более 5 булок, но только в фирменных магазинах, где розничная цена на уровне отпускных цен завода,

Некоторые перекупщики в утреннее время выкупали весь объем продукции для дальнейшей перепродажи по более завышенной цене. Однако производство формового хлеба (социального) ТОО "ХБК "Аксай" остается на прежнем уровне. Соответственно, объемы поставок продукции в магазины города не уменьшались, - заверили в управлении.

Такая практика применяется для того, чтобы население могло приобретать социальные продукты по доступным ценам. В рамках ранее заключенного договора между акиматом и ТОО "ХБК "Аксай", отпускная цена завода на хлеб зафиксирована на уровне 75 тенге за булку.

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