Казахстанцы раздумывают над количеством масок для защиты от COVID-19

Несколько масок носить не обязательно.

Казахстанцев заинтересовало исследование об использовании масок, сообщает zakon.kz.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что две маски, надетые поверх друг друга, защищают лучше, чем одна.

Некоторые сочли это прямой рекомендацией носить сразу несколько средств индивидуальной защиты одновременно. Это неверно, - отмечает издание Stopfake.kz.

Стоит отметить, что исследование действительно существует. Согласно результатам, две маски, надетые поверх друг друга, задерживают до 95% вирусов и частиц, содержащихся в выдыхаемом воздухе.

Тем не менее отмечается, что ученые проверяли лишь один тип одноразовых масок и один тип тканевых. Это значит, что, если использовать защитные средства других производителей или изготовленные из другого материала, результат может измениться.

Эти работы не легли в основу каких-либо строгих рекомендаций в США или в других странах.

Ношение нескольких масок одновременно не является обязательным, - добавили эксперты.

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