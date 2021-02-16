Биткоин установил новый рекорд

Такие данные показали утренние торги.

Стоимость биткоина приблизилась к 50 тысячам долларов (более 20 млн тенге), сообщает zakon.kz.

По данным торгов, был установлен новый исторический рекорд.

Как отмечает Радио Sputnik, утром 16 февраля цена криптовалюты составила 49 482 доллара за одну единицу. Через пару часов цена начала снижаться до 49 079 долларов.

В начале февраля компания Tesla сообщила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин и намерена в ближайшей перспективе начать использовать криптовалюту для оплаты за свою продукцию.

После этих сообщений стоимость биткоина на торгах стремительно пошла вверх.

Как отмечает издание, о прогрессе биткоина начали говорить в конце 2020 года. Криптовалюта 16 декабря пробила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

Цена биткоина уже превышала порог в 49 тысяч долларов несколько дней ранее.

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