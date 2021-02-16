МИД РК проверяет инцидент с "сотрудником посольства" в Украине

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Посольство в Киеве выясняет детали инцидента, связались с местной полицией.
В соцсетях появилась информация о том, что сотрудник посольства РК в Украине нарушил ПДД. В МИД РК сообщили, что выясняют детали инцидента, передает zakon.kz.
В телеграмм-канале Nege.kz появилась информация о том, что "сотрудник казахстанского посольства на машине с дипномерами нарушил ПДД в Киеве и чуть не сбил пешеходов".
Уже не первый раз встречаем на улицах Киева произвол водителей с дипломатическими номерами. В основном это касается парковки. Но это дело выходит за рамки здравого смысла. Когда сотрудник посольства Казахстана гоняется за людьми, - сказано в публикации активистов движения "ЗупиниЛося". Общественники требуют наказать водителя.
В МИД РК сообщили, что выясняют детали инцидента.
Сейчас наше посольство в Киеве выясняет детали инцидента, связались с местной полицией. Уточняется, было ли зафиксировано нарушение правил дорожного движения, выписан ли штраф. Более подробную информацию предоставим когда получим ее от наших коллег в Украине, - сообщили в пресс-службе.
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