Корову подняли на кране на крышу здания в Нур-Султане

Приложение zakon.kz
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Проводится проверка.
В Нур-Султане рабочие подняли на башенном кране живую корову, сообщает zakon.kz.
Видео появилось на странице zhaloby_astana.
Зачем? Кто нибудь объяснит!? В Нур-Султане корову подняли на крышу на строительном кране, - отмечает автор.
Пользователи предположили, что на крыше корову собрались разделывать. Большинство отметило, что так могли сделать только дикари и живодеры.
Тем временем, в полиции столицы отметили, что это произошло 15 февраля в строящемся объекте ЖК по улице Нажимеденова на предпоследнем этаже дома.
Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры согласно действующему законодательству РК, - отметили в ведомстве.
Начальник участка строящегося объекта принес извинения.
Намерения были благие, это курбандык (жертвоприношение) с последующей передачей мяса малоимущим, еще раз извиняюсь за этот инцидент, - сказал начальник.
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