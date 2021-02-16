Храбрый кот защитил детей от змеи и умер

Ветеринары оказались бессильны.

В австралийском штате Квинсленд дети едва не погибли из-за опасной ядовитой змеи. Их спас кот по кличке Артур, передает zakon.kz.

Сообщается, что Артур был рядом с детьми на заднем дворе дома. В один момент в сад заползла сетчатая коричневая змея, которая по токсичности яда занимает второе место среди всех сухопутных змей.

Артур бросился в бой и убил змею, однако она успела укусить питомца. Следующим утром хозяева Артура нашли его обездвиженным. Его отвезли в больницу, однако ветеринары оказались бессильны.

Семья вспоминает его с любовью и навсегда благодарна ему за то, что он спас жизнь детям. Артур постоянно попадал в неприятности: он уже бывал у нас и раньше, - говорится в сообщении Animal Emergency Service в Facebook.

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