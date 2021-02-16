Авиационная администрация Казахстана начала проверку Qazaq Air

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ААК Казахстана проводит инспекции эксплуатантов воздушных судов как минимум один раз в год.
Авиационная администрация Казахстана начала плановую проверку авиакомпании Qazaq Air, передает zakon.kz.
Информацию подтвердили в Комитете гражданской авиации.
Сообщается, что будет проверена деятельность авиакомпании по части летной эксплуатации, летной годности и в медицинском направлении, а также выдачи лицензий и сертификатов.
ААК Казахстана проводит инспекции эксплуатантов воздушных судов как минимум один раз в год.
Как пояснила Atameken Business заместитель гендиректора ААК Линда ОрлЭди, проверка не связана с двумя инцидентами, произошедшими с самолетами авиакомпании. Инциденты и происшествия в их компетенцию не входят. Проверка имеет плановый характер.
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