Казахстанец высказался о первом титульное бое

Боксер уверен, что Смирнов - опытный оппонент с хорошей мотивацией.

Нуртас Ажбенов (10-0, 4 КО), выступающий в профессиональном боксе, уже 27 февраля может выиграть чемпионский пояс WBC Asia Continental в легком весе до 61 кг. Несмотря на наличие грозного соперника - россиянина Евгения Смирнова (13-1), казахстанец уже готовится примерить чемпионский пояс, передает zakon.kz.

Казахстанский боксер готовится к тому, что ему придется боксировать все положенные раунды.

В спорте и особенно в боксе удача сопутствует сильнейшим, за везением скрывается тяжелая и монотонная работа. Этой работой я занят и сейчас, и буду рад, если удастся в очередной раз завершить матч досрочно. Однако, повторюсь, передо мной очень серьезный и грамотный боец, профессионал своего дела, и он также будет стремиться к победе, поэтому мы с тренерами держим в голове вариант с максимальным количеством раундов, - признался Нуртас в интервью Sporttimekz.

Боксер уверен, что Смирнов - опытный оппонент с хорошей мотивацией. И сейчас главное для казахстанца - хорошо изучить оппонента. Каждый последующий поединок сложный по-своему. Ему предшествует новая мотивация, готовиться нужно начинать чуть ли не с нуля, в плане психологии. Главное, мысли в голове и способность их реализовать в ринге.

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