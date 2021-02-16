"Күнделік": Информация о взломе системы не соответствует действительности

Любые внешние атаки отслеживаются КНБ.

Информация о взломе системы "Кунделик" не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

Система электронного дневника "Күнделік" находится на базе серверного центра АО "Национальные информационные технологии" и защищена от внешних взломов. Система постоянно находится под мониторингом АО "Государственная техническая служба" КНБ РК, - заявил директор ТОО "Күнделік" Мухтар Ильясов.

По его словам, любые внешние атаки отслеживаются Комитетом национальной безопасности.

В сообщении, опубликованном на странице Минобразования и науки РК в Facebook, отмечается, что взлома не было, пользовательские данные находятся в полной безопасности.

При работе с данными в электронной системе необходимо соблюдать правила личной информационной безопасности. Логин и пароль нельзя передавать третьим лицам или оставлять в открытом доступе. Такие случаи приводят к блокировке аккаунтов, и возможны нежелательные последствия. К примеру, сегодня злоумышленник воспользовался доступом и оставил в системе нецензурные сообщения. Они были удалены службой технической поддержки. Этот профиль заблокирован, – заключил Ильясов.

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