Дожди придут в Казахстан

На юге ожидается погода без осадков.

В Казахстан придут дожди, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 17 февраля.

По данным синоптиков, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе сильные.

Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и западе с низовой метелью, - отметили метеорологи.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 /с, в Мангистауской области – туман.

В Акмолинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области – низовая метель.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – туман.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Павлодарской, Карагандинской областях – гололед.

В Нур-Султане: переменная облачность, временами снег, туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -9-11°С.

В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.

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