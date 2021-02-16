28 предпринимателей в Алматы пытались незаконно привлечь к ответственности

Предпринимателей освободили от обязанности являться в госорган, то есть была пресечена необоснованная попытка привлечь их к административной ответственности.

28 предпринимателей в Алматы пытались незаконно привлечь к административной ответственности, передает zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре сообщили, что инспекция транспортного контроля по Алматы направила извещения 28 предпринимателям о необходимости явиться в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности и предоставления документов для проведения проверки.

Как в последующем показала прокурорская проверка, вызывая предпринимателей инспекция грубо нарушила требования действующего законодательства, в первую очередь проигнорировав запрет главы государства на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъектов малого предпринимательства. Иными словами, у инспекции не было никаких оснований для вызова и привлечения к административной ответственности предпринимателей, тем более для проведения проверки их деятельности, - рассказали в ГТП.

В итоге актом прокуратуры предпринимателей освободили от обязанности являться в госорган, то есть была пресечена необоснованная попытка привлечь их к административной ответственности.

Виновные в нарушении прав предпринимателей привлечены к дисциплинарной ответственности. Таким образом, в настоящее время мобильные группы органов прокуратуры стали реальным инструментом оперативного реагирования на нарушения прав предпринимателей. Любой предприниматель сейчас имеет возможность обратиться в органы транспортной прокуратуры по нижеследующим телефонам и потребовать дачи оценки законности действий контролирующих органов. Телефоны мобильной группы по защите прав предпринимателей Главной транспортной прокуратуры: 8 7172 712251; 8 7172 301910, - заключили в надзорном органе.

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