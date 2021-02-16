В Алматы планируют ограничить въезд грузовиков

В город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта.

В Алматы планируют ограничить движение грузового транспорта, сообщает zakon.kz.

По информации акимата города, Бакытжан Сагинтаев сообщил о дополнительных мерах по снижению вредных выбросов грузовых автомобилей.

Наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо изучаем возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин. Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тысяч единиц грузового транспорта, — написал аким мегаполиса на странице в Facebook.

Для всестороннего изучения этого вопроса привлечены сотрудники Департамента полиции, управления зеленой экономики, экспертное сообщество, а также специалисты НИИ транспорта и коммуникаций. В данный момент ведется исследование по объемам загрязняющих выбросов, разработка маршрута и расчет пропускной способности.

Результатом станет улучшение экологии мегаполиса, - отметил он.

Ранее аким Алматы сообщил об обновлении парка городского общественного транспорта на 41 автобус, работающий на экологически чистом топливе.

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