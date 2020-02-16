Bank RBK в 2020 году стал лидером по годовому росту активов

Активы фининститута увеличились более чем в полтора раза.

Bank RBK стал лидером среди крупнейших казахстанских банков по росту активов в 2020 году. Этот показатель финансового института в минувшем году увеличился более чем в полтора раза, до 996,6 млрд тг., сообщает Ranking.kz.

Активы казахстанских банков к началу текущего года составили 31,17 трлн тг — на 2,6% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 16,3% больше, чем год назад. Нарастить активы в кризисном «пандемийном» 2020 году удалось 19 из 26 БВУ РК, и 8 банкам из топовой десятки.

Уверенно лидирует по росту активов среди крупнейших банков страны в 2020 году Bank RBK: активы фининститута увеличились более чем в полтора раза, до 996,6 млрд тг. Только за декабрь банк прибавил ещё 9,3% (самый высокий показатель месячного роста в топовой десятке).

В первую тройку по годовому росту также входят Сбербанк (плюс 43,5% за год) и Kaspi Bank (плюс 29,4%).

Отдельно подчеркнём, что рост активов в 2020 году ощутимо превысил показатель предыдущих лет. Так, по итогам 2019 года активы БВУ РК увеличились всего на 6,2%, в 2018-м — лишь на 4,2%, а в 2017-м — уходили в минус.

Стоит отметить, что, к счастью, кризис, разразившийся весной прошлого года, банковский сектор РК встретил подготовленным. Напомним: к концу зимы Национальный Банк РК и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению оценки качества активов БВУ — AQR. Программа охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходилось 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков.

Все три банка топовой тройки лидеров по росту активов за 2020 год — Bank RBK, Сбербанк и Kaspi Bank — в проверке участвовали и показали хорошие результаты.

Результаты AQR, а также реализованные в 2019-2020 годах меры по повышению качества активов и поддержанию капитализации БВУ подтвердили, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в оценке качеств активов, дефицита капитала нет, а риски для вкладчиков банков — участников AQR отсутствуют.

Примечательно, что Bank BBK лидирует среди крупнейших БВУ РК по росту за 2020 год как в сегменте кредитов, так и в сфере депозитов. В сегменте кредитов в тройку лидеров также вошёл Сбербанк, а по вкладам — Kaspi Bank.

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