КНДР пыталась украсть технологию вакцины Pfizer - СМИ

КНДР должна получить почти 2 млн доз вакцины от AstraZeneca к первой половине 2021 года.

Северная Корея попыталась взломать компьютерные системы южнокорейских производителей лекарств, чтобы получить информацию о вакцинах и лечении короновируса. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает zakon.kz.

На закрытой парламентской сессии Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что среднесуточное число кибератак в стране увеличилось на 32% и составило около 1,58 миллиона случаев, большинство из которых были безуспешными.

В ноябре 2020 года представители Microsoft заявили, что хакеры из Северной Кореи и России нацелились на семь организаций, работающих над вакцинами против коронавируса. Позже Pfizer и BioNTech заявили о хакерских атаках. Ни одна из систем не была взломана. КНДР часто обвиняют в использовании хакеров в интересах своего правительства на фоне международных санкций, которые лишили страну международной торговли.

Хотя власти страны не сообщили о каких-либо подтвержденных случаях коронавируса, они намерены получить почти 2 млн доз вакцины от AstraZeneca к первой половине 2021 года.

В начале 2020 года Ким Чен Ын закрыл границу с Китаем и ввел региональные ограничения, чтобы предотвратить распространение вируса.

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