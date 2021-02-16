Одну из самых популярных соцсетей обвинили в нарушении прав пользователей

Европейская организация потребителей подала жалобу в Европейскую комиссию на соцсеть.

В Евросоюзе популярную социальную сеть TikTok обвинили в нарушении прав пользователей, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Европейская организация потребителей (BEUC), объединяющая профильные ассоциации в странах ЕС, подала жалобу в Европейскую комиссию на TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.

BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС, - говорится в пресс-релизе организации.

В Европейской организации потребителей отметили, что всего за несколько лет TikTok стала одной из самых популярных социальных сетей, прежде всего, среди детей. При этом, по ее данным, соцсеть не обеспечивает на должном уровне защиту несовершеннолетних от опасного контента, вводит в заблуждение по некоторым вопросам.

Основываясь на результатах нового исследования, Европейская организация потребителей указывает на многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС, а также на отсутствие защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента, - отмечается в документе.

Кроме того, защитники прав потребителей указывают на несправедливую по отношению к пользователям политику в области авторских прав на видео, которые они записывают. По их данным, TikTok получает безусловное право на использование и распространение таких видео без какого-либо вознаграждения для автора.

В организации обеспокоены отсутствием четкой информации о том, какие личные данные пользователей собираются и каким образом они используются в дальнейшим.

В июне прошлого года Европейский комитет по защите данных заявил о своем намерении проверить популярную TikTok, для чего была создана рабочая группа. Это решение было принято после поступления запроса от депутата Европарламента, который озаботился вопросом сбора персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей китайской компании. Кроме того, комитет собирался изучить, насколько соответствуют системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС. О результатах этой работы пока не сообщалось.

TikTok - популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Принадлежит китайской компании ByteDance.

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