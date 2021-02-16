Названы здоровые привычки, которые на самом деле сокращают жизнь

Их перечислили диетологи.

Многие знают основные принципы долголетия, которые заключаются в правильном питании и физической активности, однако мало кто умеет отличить действительно здоровые привычки от вредных советов, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", диетологи рассказали, как выявить такие ложные факторы долгой жизни.

Доктор медицинских наук Рэйчел Файн опровергла мнение о том, что диета с низким содержанием жира поможет оставаться в форме. По ее словам, жиры являются ключевым компонентом гормонального баланса в организме. Кроме того, продукты с высоким содержанием жиров, особенно омега-3, необходимы для здоровья мозга и сердца.

В свою очередь врач-диетолог Коллин Кристенсен посоветовал не увлекаться кардиотренировками. Он отметил, что постоянная нагрузка исключительно на сердечно-сосудистую систему чревата неприятными последствиями для здоровья.

Многие люди агитируют за упражнения для сердечно-сосудистой системы, поскольку так можно сжечь максимальное количество калорий. Однако, когда вы пропускаете силовые тренировки, вы лишаете себя некоторых важных метаболические эффектов, - рассказал медик и добавил, что силовые тренировки могут помочь улучшить когнитивные способности, инсулинорезистентность и минеральную плотность костей.

Доктор Мелани Бец порекомендовала исключить из ежедневного рациона натуральные соки. Она отметила, что несколько порций напитка в неделю полезны для здоровья, но его употребление каждый день может принести больше вреда, чем пользы. В частности, фруктовый сок способен провоцировать скачки сахара в крови и повышение оксалатов, из-за чего возникает риск образования камней в почках. В идеале в неделю стоит выпивать не больше двух стаканов сока.

По словам диетолога Валентины Дуонг, стоит держаться подальше от красного мяса. Хотя оно является хорошим источником полноценного белка, чрезмерная зависимость от него может привести к повышенному риску развития колоректального рака, предупредила она. Ученые уже доказали, что высокое потребление красного и обработанного мяса может увеличить риск злокачественной опухоли кишечника на 20-30%, добавила диетолог.

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