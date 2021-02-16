Токаев: Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона

Об этом он сказал на совещании с руководящим составом генпрокуратуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры РК высказался по поводу нового закона о мирных собраниях, передает zakon.kz.

Выдержку из выступления главы государства привел его пресс-секретарь Берик Уали на своей странице в Facebook.

С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, который действовал ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона, - приводит Уали слова Токаева.

Президент отметил, что "никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей". Токаев подчеркнул, что это конституционное право граждан и "оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом".

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