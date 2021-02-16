Реальный цвет коронавируса назвали ученые

По их словам, это черный и белый.

Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Настоящие цвета коронавируса - черный и белый, - объяснил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер, добавив, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

Эксперт отметил, что по форме она похожа на шаровое скопление.

Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений, - рассказал Гютер.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 108,5 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 млн. Умерли 2,4 млн человек. Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании.

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