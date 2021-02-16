Как вытащить машину из сугроба

По словам автоэксперта, водитель в такой ситуации обычно совершает две главные ошибки.

Водитель, видя, что машина превратилась в сугроб после сильнейшего снегопада, обычно совершает две главные ошибки: необъективно оценивает ситуацию и пытается сразу же начать движение, а также, когда уже автомобиль буксует, жмет все время на газ, передает zakon.kz.

Об этом в эфире "Радио 1" сообщил автоэксперт Алексей Аксенов.

Самая главная ошибка автомобилиста – он пытается выскочить ходом, не посмотрев и не оценив. Снега выпало где-то по колено, это выше любого клиренса. Выезжая с парковки, полноприводный автомобиль выскочит, а вот моноприводный может застрять, он сядет и будет буксовать. Поэтому нужно расчистить площадку, чтобы машина могла выехать. Вторая главная ошибка – жать на газ, когда автомобиль буксует. Машина не поедет, но яма под ней станет больше, - пояснил эксперт.

По его словам, если же автомобиль совсем сел на днище, зовите на помощь, чтобы вас вытащили.

Долбить уже утрамбованный снег лопатой под машиной очень сложно, - отметил он.

Если же автомобиль пробился по колее вперед и сел на днище, то, скорее всего, задним ходом получится выехать.

Если идет пробуксовка и автомобиль не двигается, то перестаньте, посмотрите, что под колесами, может, нужно подкопать. Советую купить антибуксы. Они раскладываются, вы их вставляете под колеса, и машина сможет выбраться, даже моноприводная, - сказал Аксенов.

Действенный способ вытащить автомобиль из снежной западни – раскачивать его вперед-назад. Однако, как подчеркнул эксперт, особенно аккуратными должны быть те, у кого машина с автоматической коробкой передач.

Нужно использовать постоянный тормоз, резко не дергать рычаг переключения коробки, иначе можно ее повредить. На механике в таком случае используется только коробка и газ, - пояснил автоэксперт.

Специального подхода к очистке машины от снега нет. Аксенов дал такой лайфхак: необходимо сначала очистить дверь со стороны водителя, сесть и завести автомобиль, "чтобы своим теплом он помогал таить внешнему снегу, чтобы меньшее количество раз вы водили по корпусу щеткой, так как можно незначительно повредить лакокрасочное покрытие".

Очистить прежде всего нужно стекла, чтобы был виден полный обзор, и крышу, иначе во время движения снег окажется на лобовом стекле идущей сзади машины.

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