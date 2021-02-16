В Израиле вакцинация начала побеждать коронавирус

По словам премьера, Израиль стал "международной моделью быстрой вакцинации целой страны".

В Израиле, чтобы убедить людей сделать укол, власти поделили их на две неравноправные категории - с прививкой и без, передает zakon.kz.

Израиль остается мировым лидером по скорости вакцинации населения от коронавируса: по данным минздрава страны на 16 февраля, полностью вакцинированы уже более 28% всего населения и около 39% взрослых (старше 16 лет). Таких темпов удалось достичь благодаря специальному соглашению с компанией Pfizer, о котором премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу объявил в начале февраля: к концу марта 2021 года все израильтяне старше 16 лет смогут получить прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

Премьер объяснял, что в рамках соглашения Израиль стал "международной моделью быстрой вакцинации целой страны". Для самого Нетаниягу успешная кампания по вакцинации - это еще и политическая задача, которая должна помочь ему переизбраться на пост после парламентских выборов, которые пройдут 23 марта, напоминает The Guardian.

Отмечается, что заболеваемость среди людей старше 60 лет, которых в Израиле начали вакцинировать первыми (в этой группе обе необходимые дозы вакцины получили 72-83%), уже начала быстро снижаться. Число госпитализаций в этой категории упало на 34% от уровня середины января, в то время как количество госпитализаций среди более молодых людей осталось на прежнем уровне и даже немного повысилось - то есть этот эффект, очевидно, не связан с введением в стране очередного локдауна в январе 2021 года.

Эффект сильнее (среди пожилых людей), чем среди более молодого населения, которое должно было вакцинироваться позже, и эти закономерности не наблюдались во время предыдущей изоляции, - сказал The Financial Times профессор Эран Сегал, биолог и руководитель научной группы, которая анализирует данные для израильского минздрава.

По данным одной из крупнейших медицинских организаций страны (сеть клиник Маккаби), которая вакцинировала обеими дозами уже полмиллиона человек, только у 544 из них - или 0,1% - был впоследствии диагностирован коронавирус. Сравнив эту заболеваемость с заболеваемостью в аналогичной контрольной группе невакцинированных людей, в Маккаби подсчитали, что уровень эффективности вакцины составил 93%.

Однако в израильском минздраве встревожены ростом заболеваемости среди более молодых групп населения, которых не успели охватить вакцинацией.

Наблюдается явное снижение числа серьезных заболеваний (коронавирусом) среди людей в возрасте 60 лет и старше. (...) Однако увеличивается количество пациентов в тяжелом состоянии среди более молодых групп, - говорится в отчете ведомства за 14 февраля, который цитирует The Jerusalem Post.

По данным ведомства, почти 75% людей, которым был поставлен диагноз COVID-19 на минувших выходных (12-13 февраля), были моложе 40 лет и лишь около 7% - старше 60 лет. На людей младше 60 лет сейчас также приходится 38% случаев тяжелого течения болезни - и это сразу на 53% больше, чем месяц назад.

В минздраве напомнили, что доминирующим штаммом коронавируса в стране стал британский, который, по данным последних исследований, более заразен и вызывает более тяжелое течение болезни.

На этом фоне израильские власти серьезно встревожило падение темпов вакцинации. В январе прививки делали до 150 тыс. человек в день, а в феврале - несмотря на то, что теперь они доступны всем гражданам старше 16 лет, - эта цифра регулярно падала ниже отметки в 60 тыс. человек в день.

Как отмечается, власти ответили на это целым комплексом мер. Минздрав усилил рабочую группу для борьбы с дезинформацией, направленной против вакцинации. Она ежедневно и на нескольких языках мониторит социальные сети, добиваясь от них блокировки сообщений с такими сообщениями.

Израильтянам предложили и позитивные стимулы: с 21 февраля правительство предоставит вакцинированным гражданам доступ в спортивные и тренажерные залы, бассейны, гостиницы и учреждения культуры. Сейчас доступ в них закрыт из-за локдауна (при этом доступ в уличные магазины, торговые центры, музеи и библиотеки власти откроют для всех).

Будете ли вы иметь право посещать тренажерные залы и культурные мероприятия или останетесь позади? Сделайте прививку! - написал в Twitter глава минздрава Юлий Эдельштейн.

Сообщается, что вакцинированным или переболевшим выдают специальный документ - так называемый "зеленый паспорт". Для организации доступа в разрешенные обладателям "зеленых паспортов" заведения и учреждения власти запускают специальное мобильное приложение. Те, у кого нет смартфонов - в основном это представители ультраортодоксальных общин, - смогут распечатать сертификат со штрихкодом, который можно будет отсканировать при входе.

Кроме того, "зеленый паспорт" даст возможность без карантина поехать в Грецию и на Кипр - они уже подписали с Израилем соответствующее соглашение, - а также на курорты Мертвого моря.

Власти отчитались, что эти меры уже дали эффект и темпы вакцинации быстро выросли, вернувшись к изначальным цифрам.

(15 февраля - прим. ред.) было вакцинировано 156 тыс. человек, - заявил 16 февраля глава минздрава.

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