Астанчане жалуются на маленькие зарплаты и рост цен

В правительстве сообщили, что экономика страны только за январь упала на 4,5%. То есть производить продукцию и оказывать услуги казахстанцы стали меньше, чем раньше.

Жители Нур-Султана жалуются на рост цен и маленькие зарплаты, передает zakon.kz.

Работают в убыток или вовсе закрывают производство - так сказываются на предпринимателях последствия пандемии. Как итог - падение ВВП, причем сразу на 4,5%. Об этом сегодня сообщили в правительстве. Независимые экономисты отмечают - эта цифра еще и заметно приукрашена. Хотя она говорит о сильно подорванной экономике страны, а это напрямую влияет и на простое население, - говорится в сюжете телеканала "Астана".

Дизайнер и бизнесмен Биржан Кужаков из Уральска много лет занимается изготовлением мебели в национальном стиле. Бизнес был прибыльным и социальным: на работу старались брать людей с инвалидностью. Но на карантине стали уходить в убыток и потеряли большую часть сотрудников.

До карантина у меня работало 35 человек, а сейчас осталось всего 10 человек. То есть основные, которые здоровые мужики, ушли на другие фирмы. Мы не могли им обеспечивать, дать им зарплату. предприниматель Биржан Кужаков

Он видит в последствиях пандемии. Он также лишился возможности получать материалы из-за рубежа. Сократился и спрос от населения. Да и государство больше не закупает его продукцию, признается бизнесмен.

Россия закрыла, с этой стороны Китай закрыл, а также объявили на всю мебель мораторий. До сегодняшнего дня пока с государства нету ни одного заказа. И от народа тоже заказы все меньше и меньше. Биржан Кужаков

Отмечается, что такая ситуация во всех сферах бизнеса, во всех регионах. Последствия пандемии коснулись каждого. Зарплаты не растут, чего нельзя сказать о ценах, говорят астанчане.

"Цены растут, поднимаются, а мы остаемся так же с зарплатой, с такой же мизерной", "Зарплаты мало", "У меня просто муж, например, работает в заведении. И были моменты, когда вообще заведения не работали. И соответственно работы не было, и соответственно и денег не было", - жалуются жители Нур-Султана.

В правительстве тем временем сообщили, что экономика страны только за январь упала на 4,5%. То есть производить продукцию и оказывать услуги казахстанцы стали меньше, чем раньше. Экономисты же считают, что официальные цифры приуменьшены. На самом деле ситуация на производственном рынке в разы хуже.

Около 12 тыс. предприятий только в Алматы малого среднего бизнеса остановились или находятся в стадии, ну не могут выживать они. Люди ужались с точки зрения расходов своих. Падение ВВП на 4,5% эта цифра заметно приукрашена. На мой взгляд, реальное падение существенно больше. Хотя и эти 4,5% итак достаточно весомы. экономист Айдар Алибаев

Экономист отмечает, что валовой внутренний продукт является показателем достатка. По его словам, для развитых стран ежегодный рост ВВП менее чем на 2% - это серьезный удар по экономике. В Казахстане же в 2020 году ВВП упал почти на 3%. Это говорит лишь об одном, что отечественными чиновникам придется работать "засучив рукава".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!