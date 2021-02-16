Часть партии вакцины от коронавируса выбросят в Японии

Причина заключается в нехватке специальных шприцев.

В Японии выбросят часть партии вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech, сообщает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, об этом сообщил секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Он пояснил, что причина заключается в нехватке специальных шприцев. Правительство сделало срочные запросы, а производители пытаются нарастить производство. Один флакон вакцины от Pfizer рассчитан на шесть инъекций, однако чтобы извлечь все шесть доз, нужны специальные шприцы, которые сохраняют небольшой объем препарата после введения.

Отмечается, что стандартным шприцем можно сделать только пять уколов. А это означает, что вместо запланированных 72 млн человек в Японии этой вакциной удастся привить лишь около 60 млн человек.

По словам Като, неиспользованную часть препарата утилизируют.

12 февраля в Японию доставили первую партию. Минздрав страны одобрил ее применение 14 февраля. Привиться смогут лица старше 16 лет. Они получат две дозы с интервалом в три недели. Вакцинация медработников начнется с 17 февраля.

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