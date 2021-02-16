Кому нежелательно пить чай, объяснил врач

По его словам, свойства черного и зеленого чаев несколько отличаются из-за разного соотношения веществ.

Причиной развития негативных последствий для здоровья в некоторых случаях может стать употребление чая, передает zakon.kz.

Об этом рассказал телеканалу "Звезда" диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Как отметил врач, в частности, нежелательно включать напиток в рацион людям с желудочными проблемами.

Для людей, у которых желудки болят, бывает чай нежелателен, потому что от него повышается секреция желудочного сока и может обостриться заболевание. Там скорее нежелателен черный, но человек к этому должен прийти, - указал диетолог.

Он уточнил, что ориентироваться следует в первую очередь на индивидуальную реакцию организма, потому что в некоторых случаях употребление черного чая вызывает дискомфорт, тогда как зеленый, наоборот, переносится хорошо. Однако при выраженном воспалении желудка к негативным последствиям могут привести оба напитка.

Гинзбург добавил, что иногда употребление чая становится причиной повышения давления у гипертоников, и включать напиток в рацион стоит, ориентируясь на собственные ощущения.

Диетолог также объяснил, что свойства черного и зеленого чаев несколько отличаются из-за разного соотношения веществ. Например, черный чай обладает выраженным тонизирующим эффектом, тогда как зеленый - противовоспалительным.

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