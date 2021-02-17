Страшная авария произошла в Таразе

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Погибла 52-летняя женщина, двое пострадали.
В Таразе дворника убило машиной, которую отбросило на обочину при ДТП, передает zakon.kz.
Как сообщает КТК, на оживленном перекрестке столкнулись две машины. От удара одну из них отбросило на обочину, а там в тот момент как раз наводила порядок работница коммунальной службы. Женщина погибла на месте.
BMW и Passat столкнулись в районе 11:00. Один заканчивал маневр, когда второй в него врезался.
По словам очевидцев, машина отлетела в сторону и задела 52-летнюю женщину, которая убирала мусор на обочине. Пострадавшая скончалась, не приходя в сознание. Помощь врачей понадобилась двум пассажирам Passat. Полиции теперь предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Работница городской организации "Жасыл Ел-Тараз" осуществляла уборку территории на данном перекрестке. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 Уголовного кодекса РК. руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова
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