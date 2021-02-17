Смертельный наезд на детей в Туркестанской области: один погиб, двое пострадали

Водитель скрылся с места ДТП.

Полицейские Туркестанской области разыскивают водителя, скрывшегося после смертельного наезда на детей, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДП региона, ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло в Жетысайском районе Туркестанской области.

В Жетысайскую районную больницу доставили троих детей с различными травмами. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что примерно в 17:50 по ул. С. Ерубава Жетысая неустановленная автомашина сбила на дороге троих несовершеннолетних.

Отмечается, что в результате пострадавших в ДТП двух подростков и одного малолетнего ребенка госпитализировали в районную больницу. Четырехлетний мальчик, поступивший в реанимационное отделение, скончался от полученных травм. Двое других несовершеннолетних, 13 и 16 лет, продолжают получать медицинскую помощь.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".

В целях задержания скрывшегося водителя стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В ходе осмотра места ДТП изъяты осколки зеркал и фар от скрывшегося автомобиля.

По предварительным данным, осколки могут принадлежать автомашине Audi 100 цвета мокрого асфальта. Оперативники Жетысайского РОП проверяют все автомашины схожей марки и комплектации.

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