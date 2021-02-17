Врач объяснил отсутствие антител к COVID-19 после вакцинации

По его словам, они проходят неправильно выбранное лабораторное исследование.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил отсутствие антител к коронавирусу после вакцинации у некоторых пациентов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, они проходят неправильно выбранное лабораторное исследование.

Как рассказал эксперт, тест, который следует делать после вакцины, показывает наличие антител IgG к спайковому (S) антигену. Он объяснил это тем, что все имеющиеся и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени используют именно его. По его словам, именно на него начинают вырабатываться антитела.

Врач отметил, что в структуре SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов, однако нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител IgG к любому из них указывает на иммунитет к коронавирусу. Для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований.

При этом иммунная система у разных людей может избирательно вырабатывать антитела на антигены SARS-CoV-2. Например, у некоторых перенесших болезнь присутствуют антитела только к спайковому антигену, у других — к обоим антигенам, а у третьих — только к нуклеокапсидному.

В случае, если человек хочет проверить иммунный ответ после вакцинации, то ему следует сдавать тест на антитела IgG к спайковому антигену. До прививки лучше выявить наличие антител IgG к обоим антигенам. Это поможет проверить наличие или отсутствие перенесенного в анамнезе коронавируса и приобретенного иммунитета, заключил Поздняков.

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