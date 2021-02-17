РФ предприняла ряд вопиющих действий: Госсекретарь США перечислил претензии

Блинкен отметил, что Россия предприняла ряд "вопиющих" действий, которые подрывают американские интересы и ценности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил претензии Вашингтона к России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен отметил, что Россия предприняла ряд "вопиющих" действий, которые подрывают американские интересы и ценности. Он подчеркнул, что власти США займутся расследованием и рассмотрением подобных случаев.

Среди основных претензий глава Госдепа назвал предполагаемое вмешательство России в американские выборы и кибератаки на правительство США и дело Алексея Навального. Также американский дипломат упомянул ситуацию в Украине и прочие проблемные моменты в отношениях двух стран.

При этом госсекретарь США заявил, что Штаты намерены искать различные способы продвигать стратегическую стабильность с Россией. Он привел в пример быстрое продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). По мнению Блинкена, Москва и Вашингтон "должны суметь работать на оба фронта".

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