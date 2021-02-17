В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 204 055 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23983(+99),
- в городе Алматы - 23836(+91),
- в ВКО - 21321(+69),
- в Атырауской области - 16774(+38),
- в Павлодарской области - 16511(+100),
- в Карагандинской области - 14838(+60),
- в Акмолинской области - 12788(+79),
- в ЗКО – 12245(+74),
- в СКО - 11922(+40),
- в Костанайской области - 11576(+70),
- в Алматинской области - 10216(+36),
- в городе Шымкент - 6022(+6),
- в Жамбылской области - 5782(+10),
- в Туркестанской области - 4223(+4),
- в Мангистауской области - 4170(+5),
- в Актюбинской области - 4112(+10),
- в Кызылординской области - 3736(+5).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 82,
- в городе Алматы - 52,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 147,
- в Актюбинской области - 19,
- в Алматинской области - 260,
- в Атырауской области - 27,
- в ВКО - 29,
- в Жамбылской области - 14,
- в ЗКО - 19,
- в Карагандинской области - 69,
- в Костанайской области - 110,
- в Кызылординской области - 5,
- в Мангистауской области - 10,
- в Павлодарской области - 144,
- в СКО - 56,
- в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 187 545 человек от COVID-19.
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