В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 204 055 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23983(+99),

в городе Алматы - 23836(+91),

в ВКО - 21321(+69),

в Атырауской области - 16774(+38),

в Павлодарской области - 16511(+100),

в Карагандинской области - 14838(+60),

в Акмолинской области - 12788(+79),

в ЗКО – 12245(+74),

в СКО - 11922(+40),

в Костанайской области - 11576(+70),

в Алматинской области - 10216(+36),

в городе Шымкент - 6022(+6),

в Жамбылской области - 5782(+10),

в Туркестанской области - 4223(+4),

в Мангистауской области - 4170(+5),

в Актюбинской области - 4112(+10),

в Кызылординской области - 3736(+5).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 82,

в городе Алматы - 52,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 147,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 260,

в Атырауской области - 27,

в ВКО - 29,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 69,

в Костанайской области - 110,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 144,

в СКО - 56,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 187 545 человек от COVID-19.

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