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В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Фото: zakon.kz. 17 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 796 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 204 055 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23983(+99),
  • в городе Алматы - 23836(+91),
  • в ВКО - 21321(+69),
  • в Атырауской области - 16774(+38),
  • в Павлодарской области - 16511(+100),
  • в Карагандинской области - 14838(+60),
  • в Акмолинской области - 12788(+79),
  • в ЗКО – 12245(+74),
  • в СКО - 11922(+40),
  • в Костанайской области - 11576(+70),
  • в Алматинской области - 10216(+36),
  • в городе Шымкент - 6022(+6),
  • в Жамбылской области - 5782(+10),
  • в Туркестанской области - 4223(+4),
  • в Мангистауской области - 4170(+5),
  • в Актюбинской области - 4112(+10),
  • в Кызылординской области - 3736(+5).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 051 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 82,
  • в городе Алматы - 52,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 147,
  • в Актюбинской области - 19,
  • в Алматинской области - 260,
  • в Атырауской области - 27,
  • в ВКО - 29,
  • в Жамбылской области - 14,
  • в ЗКО - 19,
  • в Карагандинской области - 69,
  • в Костанайской области - 110,
  • в Кызылординской области - 5,
  • в Мангистауской области - 10,
  • в Павлодарской области - 144,
  • в СКО - 56,
  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 187 545 человек от COVID-19.

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