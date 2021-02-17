Снимать залог с автомобиля в Казахстане теперь можно онлайн

Услуга доступна в 17 городах Казахстана.

Евразийский банк, лидер в автокредитовании, запустил новый и пока единственный в стране онлайн сервис совместно с компанией Nume Group.

Мы рады, что нам удалось сделать удобную услугу для наших заемщиков, которые смогут не выходя из дома, снять залог с автомобиля, подав заявку на сайте банка, - сообщил председатель правления Валентин Морозов.

Только в прошлом году банк прокредитовал покупку каждого второго автомобиля, купленного в кредит через автосалоны, и поэтому с процедурой снятия залога с автомобиля сталкивается ежедневно.

При отлаженных процессах оформления кредита, мы увидели, что после закрытия автокредита клиент остается один на один с вопросом выведения автомобиля из-под залога. Для этого нужно получить справки из банка, поехать в органы административной полиции, оплатить госпошлины, сдать документы в канцелярию и ждать. И на каждом шагу — простаивание в очередях, потраченное время и ресурсы. Мы захотели улучшить этот путь для наших клиентов, — добавил г-н Морозов. Банк объявил курс на цифровизацию услуг и новый сервис – один из первых результатов этой работы.

После погашения автокредита и совершения последнего платежа по нему, клиент получит SMS от банка с ссылкой на eubank.kz, пройдя по которой можно подать заявку, указав ФИО, ИИН, марку/модель и регистрационный номер автомобиля, в случае изменения документов, прикрепить сканированные копии документа, удостоверяющего личность, и технического паспорта. Несложная процедура оформления заявки занимает 2-3 минуты. Далее ее отрабатывает банк совместно с партнером. После того, как документы будут сданы в органы административной полиции, клиент получает SMS-сообщение от партнера банка и может отслеживать статус снятия залога с автомашины в личном кабинете на egov.kz.

Стоимость процедуры определяется партнером, в настоящее время она составляет 12 990 тенге, если клиент выбирает стандартный режим, и 19 990 тенге — ускоренный режим. При стандартном режиме снятие залога с авто происходит в течение 1-3 дней после подачи заявки, при ускоренном — в течение рабочего дня. Клиентам не нужно дополнительно оплачивать госпошлину. В стоимость входят расходы партнера банка — оплата госпошлины, банковских комиссий, оплата услуг агентов и другие накладные расходы.

Услуга доступна в 17 городах Казахстана.

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