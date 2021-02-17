Основатель Amazon обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком

Согласно рейтингу, состояние Безоса на данный момент составляет 191 миллиард долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Безос обошел главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который удерживал первую позицию на протяжении более чем месяца.

Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Согласно рейтингу, состояние Безоса на данный момент составляет 191 миллиард долларов, а Маска — 190 миллиардов долларов. Отмечается, что основатель Amazon занимал первую строчку топа с 2017 года по 7 января 2021 года.

Третье место в индексе занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с показателем в 137 миллиардов долларов, четвертое — совладелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно (116 миллиардов долларов), а пятое — основатель Facebook Марк Цукерберг (104 миллиарда долларов).

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