Ему было 69 лет.

Скончался известный телеведущий Нуртилеу Имангалиулы, передает zakon.kz.

Нуртилеу Имангалиулы было 69 лет. Он посвятил профессии журналиста 45 лет.

Зрителям он запомнится в качестве ведущего авторских программ "Құрдастар", "Жастар дауысы", "Арай", "Жадыңда ма, жолдас", "Айна", "Жас жігер", "Бетпе-бет", "Қолтаңба", "Діңгек", "Көршілер", "Заң сөйлесін", "Nur-Tiley".

В 2006-2007 годы Нуртилеу Имангалиулы занимал должность председателя правления телерадиокорпорации "Казахстан", в последующие годы был советником председателя правления АО "РТРК Казахстан".

Коллектив ТРК "Казахстан" выразил соболезнования родным и близким Нуртилеу Имангалиулы. Сообщается, что сегодня на телеканале будут показывать проекты, посвященные памяти журналиста.

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