Участники ОПГ подделали счета на один млрд тенге

Начато досудебное расследование.

В Павлодарской области ОПГ нанесла ущерб государству на сумму около 1 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ РК, в рамках ОПМ "SТОР-ОБНАЛ" выявлен факт выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Группа лиц в Павлодарской области в период с 2018 по 2019 годы занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов о "взаиморасчетах". Таким образом ОПГ оказывало содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге, - отметили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование.

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