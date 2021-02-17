Сагинтаев рассказал, как остановили COVID-19 в Алматы

Сформирован кадровый резерв.

Алматинская солидарность помогла обуздать пандемию КВИ. Об этом на отчетной встрече с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Отчетная встреча Б. Сагинтаева "Алматинский диалог 2.0" проходит в онлайн-формате. В документальном фильме было показано, как жил и боролся город в 2020 году, чего удалось достичь и над чем будет работать Алматы в наступившем году.

Действительно, прошлый год – это год преодоления вызовов. Каждым из нас. Мировая пандемия кардинально изменила жизнь нашего общества. Повлияла на наш менталитет, образ жизни.Пандемия оказала шоковое воздействие на социальную и экономическую сферы. Но наша алматинская солидарность, выраженная в словах "Алматы біргеміз", помогла нам обуздать пандемию, — подчеркнул аким города Бакытжан Сагинтаев.

С целью недопущения масштабного заражения горожан акимат Алматы отказался от неприоритетных затрат и оптимизировал бюджет, выделив на борьбу с COVID-19 108,4 млрд тенге. Благодаря этому в короткие сроки построено 2 модульные клиники, завершено строительство инфекционного стационара на РВ-90, патологоанатомического бюро. Укреплена материально-техническая база клиник на 41,8 млрд тенге. Чтобы не допустить дефицита медицинских препаратов и лекарств, из городского бюджета выделено 10 млрд тенге на создание Стабфонда. Из них 5 млрд – для обеспечения аптек, 5 млрд – для больниц и поликлиник.

Важным решением стало усиление служб скорой и первичной медико-санитарной помощи. Ежедневно на пульт 103 поступало до четырех тысяч звонков от горожан. В рамках трехлетнего городского плана по обеспечению медуслугами в шаговой доступности уже введено 16 амбулаторий. Служба скорой помощи обеспечена новыми реанимобилями. Закуплено 135 карет скорой помощи, оснащенных современным оборудованием.

Сформирован кадровый резерв. Повышена заработная плата медицинских работников на 30%. Выплачены надбавки к заработной плате свыше 50 тыс. медицинским сотрудникам на сумму 16,7 млрд тенге. Для оказания дистанционной консультативной помощи горожанам был создан Центр телемедицины.

Благодаря эффективным антикризисным мерам удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости, смертности и выиграть время до начала вакцинации. С 1 февраля 2021 года в Алматы началась масштабная кампания по вакцинации населения.

Город достойно справляется с пандемией. Сегодня Алматы находится в "зеленой" зоне. Это означает, что созданная нами система и принятые меры срабатывают, — сказал Сагинтаев, отметив, что начавшаяся вакцинация против COVID-19 поможет нормализовать жизнь в городе и будет способствовать постпандемическому восстановлению экономики.

По словам градоначальника, в 2020 году акиматом Алматы были системно реализованы антикризисные меры по поддержке малого и среднего бизнеса и их восстановлению.

Результатом принятых беспрецедентных мер по налоговому стимулированию, расширению кредитования, развитию инфраструктуры, поддержке производства и сохранению занятости стал рост числа действующих субъектов МСБ на 3,6%. Объем кредитования МСБ в 2020 году вырос в 1,7 раза и составил более 1,4 трлн тенге.

Реализовано 11 проектов в сфере промышленности на 39,7 млрд тенге с созданием 1,4 тыс. рабочих мест, в том числе в Индустриальной зоне – 4 проекта на 29,9 млрд тенге с созданием 848 рабочих мест. Создан медицинский кластер по производству фармацевтических препаратов, медицинских изделий и техники.

В рамках региональной программы "Алматы Бизнес-2025" открыто 3 малых промышленных парка, где предпринимателям предоставляются производственные площади по льготным тарифам. Центр предпринимательства Qoldaý оказал более 91 тыс. консультаций и других видов сервисной поддержки бизнесу.

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