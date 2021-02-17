Когда восстановят накренившиеся дома в микрорайоне "Зердели" в Алматы

Об этом рассказал аким города.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, когда укрепят накренившиеся дома в микрорайоне "Зердели", передает zakon.kz.

На отчетной встрече акима с населением был задан вопрос про то, когда завершатся работы по укреплению накренившихся домов в микрорайоне "Зердели".

Сагинтаев ответил, что часто встречается с жителями этих домов, контролирует работы, которые там проводятся.

Из-за того, что работа непростая, у нас нет возможности за короткий срок завершить все дома, потому что мы должны соблюдать технику безопасности. Поэтому сейчас восстанавливают те дома, где самая опасная ситуация. Про оставшиеся 10 домов - мы до конца февраля будем вносить поправки в бюджет, будет выделено дополнительно 2 млрд и приведем в порядок эти 10 домов. Оставшиеся дома будут восстановлены в следующем году, - ответил он.

В декабре 2019 года жители построенной по госпрограмме многоэтажки в микрорайоне "Зердели-6" пожаловались на то, что их дом накренился. Власти пообещали решить проблему. После исследования был сделан ремонт, в июле жильцы вернулись домой. По сообщениям СМИ жители остались недовольны ремонтом.

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