Коллегия по административным делам появится в Верховном суде РК

Существующая специализированная судебная коллегия будет упразднена.

В первом чтении одобрен проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК», предусматривающий создание в Верховном Суде судебной коллегии по административным делам. Вводимые нормы позволят на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению дел об административных правонарушениях и публичных споров, передает корреспондент zakon.kz.

Проект Конституционного закона РК с поправками по судебной системе и статусе судей инициирован депутатами. Представил документ мажилисмен Канат Мусин.

Принятие Административного процедурно-процессуального кодекса и введение его в действие с 1 июля 2021 года потребовало внести коррективы в работу судебной системы. Действующая структура Верховного Суда РК и областных судов, установленная Конституционным законом "О судебной системе и статусе судей РК", не в полной мере отвечает задачам АППК, - сказал он.

По его словам, проект закона состоит из двух блоков поправок. Во-первых, предлагается создать в Верховном Суде судебную коллегию по административным делам.

Существующая специализированная судебная коллегия будет упразднена. В областных судах также будут созданы соответствующие судебные коллегии. Эта мера позволит судебной системе оперативно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию с распределением дел в регионах, - подчеркнул парламентарий.

Во-вторых, вносятся изменения касательно требований к кандидатам на должность Председателя Верховного Суда, а также судей Верховного Суда, которые предлагаются к назначению главой государства.

Данные поправки направлены на привлечение в высший судебный орган страны видных юристов, имеющих большой опыт в специализированных отраслях права, например, налоговом праве или праве о недропользовании. Это позволит обеспечить качество правосудия по наиболее спорным делам и положительно отразится на всей судебной системе. Надо особо отметить, что данные поправки касаются только кандидатов, предложенных главой государства. Других судей они не касаются, - уточнил Мусин.

Он добавил, что вводимые нормы позволят на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению дел об административных правонарушениях и публичных споров.

Кроме этого "добро" Мажилиса в первом чтении получили поправки «О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях», которые вносятся в связи с пересмотром инстанционности рассмотрения споров и реструктуризацией судебной системы.

Также в первом чтении одобрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации судебной системы", которым с целью распределения равномерной нагрузки и выработки единообразной практики предлагается передать рассмотрение споров с участием инвесторов в подсудность специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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