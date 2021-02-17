Парламент принял поправки в закон о дипломатической службе

Законопроект направлен на повышение социальной защиты дипломатов.

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената, внесенными в закон о дипломатической службе Республики Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

На пленарном заседании Сената Парламента были внесены три изменения, не меняющие концепцию законопроекта. В их числе поправки, предусматривающие снижение стажа работы в органах дипломатической службы, необходимого для отнесения к категории "ветерана дипломатической службы" с 15 до 10 лет.

Поступившие изменения были всесторонне рассмотрены на заседании комитета с участием руководства министерства иностранных дел РК. В связи с этим Комитет по международным делам, обороне и безопасности предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом Парламента, - сказал депутат Мажилиса Мухтар Ерман.

Также была исключена норма, предоставляющая право дипломатическому персоналу использовать "дипломатическую почту" в личных целях членов своей семьи.

В целом законопроект направлен на повышение социальной защиты дипломатов, в связи с чем в законе будет закреплено понятие "ветеран дипломатической службы Республики Казахстан".

К данной категории будут отнесены лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, в том числе 15 лет работы в органах дипломатической службы Казахстана. При этом ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность Чрезвычайного и полномочного посла или Постоянного (Полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством, - сообщалось ранее.

Кроме того, будет ужесточен отбор кандидатов в дипломаты. Желающие работать в МИДе должны будут знать иностранный язык.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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