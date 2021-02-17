К 2025 году уровень газификации в Алматинской области достигнет 76%

За 2014-2020 годы на газификацию направлено 148 млрд тенге.

В Алматинской области к 2025 году уровень газификации будет доведен до 76%, доступ к голубому топливу получат 1,5 млн человек.

Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи с населением региона.

В целом по области газифицировано 156 населенных пунктов, где проживают 1,2 млн человек, уровень доступности жителей к газу достиг 59%.

За 2014-2020 годы на газификацию направлено 148 млрд тенге, из них 93 млрд тенге – частные инвестиции. В Талдыкоргане завершена IV очередь, в прошлом году за год подключено 16 тысяч абонентов. Всего подключено 22 тысячи из 54-х тысяч.

Строятся внутриквартальные сети Балхашского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Ескельдинского районов и г.Текели. Завершается разработка ПСД по строительству магистральных газопроводов "Талдыкорган - Ушарал" и "Шелек - Кеген" с охватом Аксуского, Сарканского, Алакольского, Райымбекского и Кегенского районов. Строительство планируется начать со следующего года.

Кроме того, с 2018 года решается вопрос обеспечения многоэтажных жилых домов в малых городах автономной системой отопления путем установки блочно-модульных котельных на газе.

За три года в городах Талгар и Каскелен подключены 152 дома на 4898 квартир. С охватом городов Есик и Жаркент полностью решим эту проблему к 2023 году. Это создает комфортные условия жителям и улучшает экологию. Поэтому в Талдыкоргане в прошлом году мы перевели на газ две квартальные котельные, в этом году планируем перевести еще 2, также закупаем 55 автобусов на газе. Эти меры позволят значительно снизить объем выбросов загрязняющих веществ и воздух в городе станет гораздо чище, - сообщил Баталов в ходе отчетной встречи.

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