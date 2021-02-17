Сагинтаев ответил, когда алматинцы перестанут дышать дымом от ТЭЦ-2

Перевод ТЭЦ-2 на газ начнется в 2022 году, сказал аким.

Два котла на ТЭЦ-2 в Алматы переведут на газ в 2022 году, сообщил аким Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

На отчетной встрече с населением горожане пожаловались акиму на загрязненный от ТЭЦ-2 воздух. "До каких пор мы будем дышать этим дымом?" - прозвучал вопрос.

Сагинтаев ответил, что с 2022 года каждые шесть месяцев будет вестись перевод котлов на газ - по два котла.

Мы начнем работы в следующем году. У нас на ТЭЦ-2 есть восемь котлов. В год мы будем переводить по два котла и окончим работу в 2025 году. Даст бог, мы начнем работу в следующем году в апреле, когда окончится отопительный сезон и до начала отопительного сезона в октябре планируем перевести два котла на газ. Все основные документы на обсуждении: ПредОВОС, общественные слушания. Вопрос финансирования решен, - ответил аким.

В Алматы ТЭЦ-2 планируют перевести на газ для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и снизить выбросы вредных веществ. Ранее сообщалось, что первые котлы на газе на ТЭЦ-2 заработают в 2023 году.

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