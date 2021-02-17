Казахстанцы не могут снять пенсионные на лечение – депутат требует наказать чиновников

Пока не приняты Правила по снятию пенсионных накоплений на лечение.

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов считает, что следует законодательно установить конкретные сроки принятия подзаконных актов. До сих пор не введены в действие Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на свое лечение, передает корреспондент zakon.kz.

Жамалов напомнил, что месяц назад он обращался с запросом относительно утверждения правил изъятия гражданами части пенсионных средств для улучшения их жилищных условий.

Эти Правила приняты правительством и казахстанцы уже начали использовать свои накопления на погашение ипотеки или приобретение жилья. Но, как оказалось, поручение Президента страны и нормы закона остаются выполнены лишь наполовину, - сказал он на пленарном заседании Мажилиса, обращаясь с депутатским запросом к главе Минздрава и председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

При этом, по его словам, Минздравом до сих пор не введены в действия Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на свое лечение.

В настоящее время, как мне сказали, данный приказ находится на рассмотрении в Минюсте. С соблюдением всех процедур в лучшем случае эти правила вступят в силу в марте. И это несмотря на данные представителями министерства многочисленные обещания. Вообще, я давно заметил, что самый верный признак неисполнения обещания, данного чиновниками – это та легкость, с которой они его дают… А ведь предполагалось, что граждане смогут использовать свои накопления на лечение важных заболеваний, требующих радиохирургического лечения, протонной терапии, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоматологические услуги, медицинскую реабилитацию, - указал мажилисмен.

Жамалов недоумевает, неужели в министерстве не понимают, что это жизненно важные для граждан вопросы?

Они касаются нашего главного богатства - здоровья людей. Или чтобы разработать и утвердить подзаконный акт, каждому министерству теперь нужно напоминать об этом из парламента? Хотя эта их прямая функция, - возмутился депутат.

Также, кроме жилья и лечения пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное управление управляющим компаниям. Реестр частных управляющих компаний формируется Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Но понять, где этот реестр и как его искать, так никто и не знает.

Вся эта ситуация уже похожа на саботаж исполнения поручения президента.

Прошу Минздрав и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в кратчайшие сроки принять все необходимые акты по реализации норм закона по использованию гражданами своих пенсионных накоплений. Следует также провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности госслужащих ответственных за их разработку и согласование, - заявил парламентарий.

Еще он предложил в дальнейшем в законах, предусматривающих разработку подзаконных актов, устанавливать конкретные сроки их принятия.

К сожалению, создается впечатление, что некоторые наши чиновники предпочитают руководствоваться в своей профессиональной деятельности не теми законами, которые принимает парламент страны, а так называемым Пятым законом Сирила Паркинсона, который гласит: "Если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется", - заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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