Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Алматинской области снизилось количество преступлений

Фото: пресс-служба 17 февраля 2021, 11:56

Всего установлено 1268 камер видеонаблюдения.

В Алматинской области количество преступлений уменьшилось на 36,3%, сообщает zakon.kz.

В области за прошедшие пять лет было построено 178 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем.

Со строительством еще 43-х таких пунктов их всего будет 221, тем самым полностью будет решена проблема обеспечения жильем и создания условий труда для участковых инспекторов, - сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи с населением региона.

Как стало известно, в целях укрепления материально-технической базы органов полиции в 2020 году закуплено 79 автомашин, заменено оборудование системы фото-, видеофиксации на автодорогах области.

Всего установлено 1268 камер видеонаблюдения, из них в Талдыкоргане – 871. В текущем году планируется установка еще 500 камер на 1,4 млрд тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬7
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахстанская леди- барбер «рисует» Сабурова, Моргенштерна и Скриптонита на затылках
Красота страшная сила. Блогерша из Киева похвасталась самыми большими скулами