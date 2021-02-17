"Асфальта нет". Почему дороги на окраине Алматы не восстанавливают после прокладки труб

Асфальтные заводы не работают сейчас.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением объяснил, почему в Алатауском и Наурызбайском районах не кладут асфальт сейчас, в феврале, передает zakon.kz.

Жители сообщили, что после прокладки водопровода не успели заасфальтировать дорогу, из-за чего в теплую зиму там невозможно передвигаться.

Да, сейчас тепло, на дорогах жижа, но асфальтные заводы не работают сейчас. Поэтому мы не можем сейчас начать, надо пройти через это, сезон с середины марта начнется. Деньги есть, все есть, все ждут, техника есть. Но асфальта нет, заводы не думали, что погода теплая будет. Просьба с пониманием отнестись, - сказал Сагинтаев.

Глава мегаполиса сообщил, что в Наурызбайском районе прокладку труб закончили, но жижа в декабре была из-за теплой погоды. Поэтому щебень пока временно кладут.

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