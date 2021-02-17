Сделать бессрочным обмен вышедших из обращения купюр просит депутат

Оказываются ущемленными законные права сельского населения, проживающего вдали от областных центров.

У большинства жителей сел и отдаленных населенных пунктов нет возможности своевременно обменять устаревшие купюры из-за карантинных ограничений сообщила депутат фракции "Ак жол" Айгуль Жумабаева, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат напомнила, что 1 февраля завершился срок обмена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года, а 3 марта завершится обмен банкнот номиналом в 1 000 тенге. При этом обмен проводился исключительно в филиалах Нацбанка, которые располагаются только в областных центрах и городах республиканского значения.

Нужно учитывать расстояния между отдаленными селами и областными центрами, а также стоимость поездки, которая не всем доступна. Иногда подлежащая обмену сумма очень значимая для сельчан, сопоставима с расходами на дорогу. В результате оказываются ущемленными законные права сельского населения, проживающего вдали от областных центров, - подчеркнула мажилисвумен.

По словам Айгуль Жумабаевой, такое отношение Нацбанка к собственным платежным средствам крайне неоднозначно и не способствует доверию к тенге со стороны рядовых граждан. А объявленное ранее незначительное продление сроков обмена не решило проблему.

По информации Нацбанка, в связи с окончанием срока обмена, банкноты указанных номиналов образца 2006 года не подлежат приему и не являются законным платежным средством. Такое решение подрывает доверие казахстанцев к национальной валюте. До сих пор у населения хранятся накопленные и честно заработанные суммы в старых купюрах 1993-94, 1996, 2000, 2006 годов, - добавила она.

В пример депутат привела банки США, где до сих пор принимают доллары, независимо от года выпуска, включая банкноты вековой давности. А в Германии, спустя более 19 лет после введения евро, марки по-прежнему без ограничений принимают к обмену во всех филиалах Бундесбанка.

В этой связи депутат считает необходимым продлить сроки обмена банкнот вышеуказанных номиналов. Наряду с этим, в населенных пунктах, где нет филиалов Нацбанка, поручить проводить операции по обмену банкнот банкам второго уровня, а в филиалах Нацбанка сделать обмен любых вышедших из обращения тенге бессрочным.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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