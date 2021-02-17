Жетысувуд: В Казахстане появится свой Голливуд

На берегу Капчагайского водохранилища возведут "кино-полигон".

В Талдыкоргане прошел отчет акима Алматинской области Амандыка Баталова перед населением региона. Рассказав об экономических показателях области, Амандык Баталов подробно остановился на достижениях в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. Кроме того, отвечая на вопрос режиссера Акана Сатаева, он сообщил хорошую новость для всех ценителей казахского кино, передает zakon.kz.

Ранее Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо работать над улучшением содержания и качества кинематографии.

Как стало известно, в свое время вами, Амандык Габбасович, было построено здание "Казахфильма", которое позже принимал Динмухамед Конаев. 80% отечественных фильмов снимаются на территории Алматинской области. И в этот раз, в целях развития отечественного кинематографа, киностудия "Казахфильм" предлагает реализовать проект по созданию "Кино-полигона" на берегу Капчагайского водохранилища совместно с акиматом Алматинской области. Данный проект будет включать в себя несколько съемочных павильонов, площадь каждой не менее 1000 кв.м, декорации, гостиничный комплекс на 100-120 спальных мест, кафе и другое. Кино-полигон послужит хорошей площадкой для развития киноиндустрии, туризма и реализации программы "Рухани жаңғыру", - предложил казахстанский режиссер Акан Сатаев.

Амандык Баталов поддержал инициативу и пообещал, что в Казахстане в скором времени будет свой Голливуд.

Я очень буду рад, если мировые представители кинематографа, станут продвигать киноиндустрию Жетысу. С моей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Мы готовы создавать все условия на пути развития сферы кино. У нас есть и величайшие горы, бескрайние степи, пустыни, озера, реки. Все эти красоты мы должны показывать всему миру и пропагандировать, - сказал аким.

Глава региона подчеркнул, что ему посчастливилось стать трамплином для молодых и талантливых режиссеров и сценаристов Алматинской области.

Он подчеркнул, что, чем больше кино снимается в той или иной стране, тем сильнее развивается туризм и бизнес.

Создание кино-комплекса хорошо отразится и на трудоустройстве жетысусцев. Будет создано 100 рабочих мест для местных жителей, а также планируется привлечь инвестиции, - сказал Амандык Баталов.

По статистике 80-90% фильмов в Казахстане снимается в Алматинской области, этому способствует благоприятный климат и красота Семиречья. Среди них картины известных режиссеров: "Томирис", "Жау жүрек мың бала", "Кочевники" и другие. А также зарубежные исполнители выбирают Жетысуские красоты в качестве локаций для топовых видеоклипов: "T-Fest "Улети", корейский бойз-бэнд "IN2IT" "Amazing", Rag'n'Bone Man "Skin".

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