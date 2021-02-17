В Алматы предъявят жесткие требования к застройщикам

Акимат будет задавать застройщикам дополнительные вопросы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что к застройщикам в мегаполисе будут предъявлять жесткие требования, передает zakon.kz.

Градоначальник отметил, что акимат будет задавать застройщикам дополнительные вопросы.

Когда они приходят со своими планами, мы у всех спрашиваем, где школа, детский сад, поликлиника или амбулатория? Мы считаем, если хотите построить комплекс, а рядом какая школа есть, какая нагрузка на нее ляжет? Если в план не входит школа, тогда и строительства не будет. Требования к нашим застройщикам - это удовлетворять потребность в школах, детских садах и небольших амбулаториях. Только по такому принципу будем двигаться, - уточнил аким.

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